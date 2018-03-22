Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 39 площадках в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Три фестиваля пройдут на столичных улицах в марте и апреле 2018 года. Два мероприятия уже стартовали: с 5 марта в городе развернуты площадки события "Народные художественные промыслы России", а с 13 марта стартовал фестиваль "Золотая маска" в городе". Первый закончит работать 25 марта, второй – 14 апреля.

Народные промыслы представлены на Площади Революции. Посетить площадку, где представлены различные изделия из множества регионов страны можно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Театральный фестиваль "Золотая маска" в городе" проходит на 12 площадках. Уличные перфомансы можно увидеть по следующим адресам:



Московский Центральный рынок;

Библиотека имени Достоевского;

Московский метрополитен;

Ленинградский вокзал;

Центральный детский магазин;

Москвариум на ВДНХ;

Московский планетарий;

БЦ "Большевик";

Факультет журналистики МГУ;

Третьяковская галерея на Крымском валу;

Театральная площадь;

ЦПКиО имени Горького.

Главным городским событием апреля станет фестиваль "Пасхальный дар". Гости смогут увидеть праздничные выступления, попробовать традиционные и необычные угощения, купить подарки и принять участия в различных мастер-классах.

В центре города площадки будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Окружные площадки будут заканчивать работу в 19:00 в понедельник-четверг, и в 20:00 в пятницу и выходные. Всего будет 39 площадок:

