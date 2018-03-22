22 марта 2018, 18:03Культура
Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 39 площадках в столице
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Три фестиваля пройдут на столичных улицах в марте и апреле 2018 года. Два мероприятия уже стартовали: с 5 марта в городе развернуты площадки события "Народные художественные промыслы России", а с 13 марта стартовал фестиваль "Золотая маска" в городе". Первый закончит работать 25 марта, второй – 14 апреля.
Народные промыслы представлены на Площади Революции. Посетить площадку, где представлены различные изделия из множества регионов страны можно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье.
Театральный фестиваль "Золотая маска" в городе" проходит на 12 площадках. Уличные перфомансы можно увидеть по следующим адресам:
- Московский Центральный рынок;
- Библиотека имени Достоевского;
- Московский метрополитен;
- Ленинградский вокзал;
- Центральный детский магазин;
- Москвариум на ВДНХ;
- Московский планетарий;
- БЦ "Большевик";
- Факультет журналистики МГУ;
- Третьяковская галерея на Крымском валу;
- Театральная площадь;
- ЦПКиО имени Горького.
Главным городским событием апреля станет фестиваль "Пасхальный дар". Гости смогут увидеть праздничные выступления, попробовать традиционные и необычные угощения, купить подарки и принять участия в различных мастер-классах.
В центре города площадки будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Окружные площадки будут заканчивать работу в 19:00 в понедельник-четверг, и в 20:00 в пятницу и выходные. Всего будет 39 площадок:
- ЦАО, Площадь Революции;
- ЦАО, переход от Манежной пл. к пл. Революции;
- ЦАО, Манежная площадь;
- ЦАО, Кузнецкий мост (ЦУМ);
- ЦАО, Тверская площадь;
- ЦАО, Новопушкинский сквер;
- ЦАО, улица Новый Арбат, 13;
- ЦАО, улица Новый Арбат, 15;
- ЦАО, улица Новый Арбат, 19;
- ЦАО, улица Новый Арбат, 21;
- ЦАО, Климентовский переулок;
- ЦАО, Камергерский переулок;
- ЦАО, Тверской бульвар у памятника Есенину;
- ЦАО, Тверской бульвар у памятника Тимирязеву;
- ЦАО, Тверской бульвар;
- ЦАО, ГАУК г.Москвы ПКиО "Красная Пресня";
- ЦАО, Высоко-Петровский ставропигиальный мужскй монастырь;
- ЦАО, Храм Святого Иоанна Богослова под Вязом;
- ЦАО, Храм Святителя Николая на Трех горах;
- ЦАО, Храм Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе;
- ЦАО, Храм Воскресения Словущего на Успен-ском Вражке;
- ЦАО, Богоявленский Кафедральный Собор в Елохово;
- ЦАО, Новоспасский ставропигиальный монастырь. ЮЗАО, Профсоюзная улица, дом 41;
- ЦАО, Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храма святых мучеников Михаила и Федора Черниговских;
- ЗелАО, Площадь Юности;
- ВАО, парк "Сокольники";
- ВАО, парк "Измайловский"
- ВАО, Храм Пророка Божия Илии в Черкизове;
- СЗАО, парк "Северное Тушино";
- ЮВАО, парк "Кузьминки";
- СВАО, парк "Лианозовский";
- СВАО, парк "Бабушкинский";
- СВАО, Храм Живоначальной Троицы в Останкине;
- ЗАО, парк "Фили";
- ЗАО, Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО;
- ЗАО, Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево;
- ЮАО, Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне.