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22 марта 2018, 18:03

Культура

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 39 площадках в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Три фестиваля пройдут на столичных улицах в марте и апреле 2018 года. Два мероприятия уже стартовали: с 5 марта в городе развернуты площадки события "Народные художественные промыслы России", а с 13 марта стартовал фестиваль "Золотая маска" в городе". Первый закончит работать 25 марта, второй – 14 апреля.

Народные промыслы представлены на Площади Революции. Посетить площадку, где представлены различные изделия из множества регионов страны можно с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Театральный фестиваль "Золотая маска" в городе" проходит на 12 площадках. Уличные перфомансы можно увидеть по следующим адресам:

  • Московский Центральный рынок;
  • Библиотека имени Достоевского;
  • Московский метрополитен;
  • Ленинградский вокзал;
  • Центральный детский магазин;
  • Москвариум на ВДНХ;
  • Московский планетарий;
  • БЦ "Большевик";
  • Факультет журналистики МГУ;
  • Третьяковская галерея на Крымском валу;
  • Театральная площадь;
  • ЦПКиО имени Горького.

Главным городским событием апреля станет фестиваль "Пасхальный дар". Гости смогут увидеть праздничные выступления, попробовать традиционные и необычные угощения, купить подарки и принять участия в различных мастер-классах.

В центре города площадки будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Окружные площадки будут заканчивать работу в 19:00 в понедельник-четверг, и в 20:00 в пятницу и выходные. Всего будет 39 площадок:

  • ЦАО, Площадь Революции;
  • ЦАО, переход от Манежной пл. к пл. Революции;
  • ЦАО, Манежная площадь;
  • ЦАО, Кузнецкий мост (ЦУМ);
  • ЦАО, Тверская площадь;
  • ЦАО, Новопушкинский сквер;
  • ЦАО, улица Новый Арбат, 13;
  • ЦАО, улица Новый Арбат, 15;
  • ЦАО, улица Новый Арбат, 19;
  • ЦАО, улица Новый Арбат, 21;
  • ЦАО, Климентовский переулок;
  • ЦАО, Камергерский переулок;
  • ЦАО, Тверской бульвар у памятника Есенину;
  • ЦАО, Тверской бульвар у памятника Тимирязеву;
  • ЦАО, Тверской бульвар;
  • ЦАО, ГАУК г.Москвы ПКиО "Красная Пресня";
  • ЦАО, Высоко-Петровский ставропигиальный мужскй монастырь;
  • ЦАО, Храм Святого Иоанна Богослова под Вязом;
  • ЦАО, Храм Святителя Николая на Трех горах;
  • ЦАО, Храм Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе;
  • ЦАО, Храм Воскресения Словущего на Успен-ском Вражке;
  • ЦАО, Богоявленский Кафедральный Собор в Елохово;
  • ЦАО, Новоспасский ставропигиальный монастырь. ЮЗАО, Профсоюзная улица, дом 41;
  • ЦАО, Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храма святых мучеников Михаила и Федора Черниговских;
  • ЗелАО, Площадь Юности;
  • ВАО, парк "Сокольники";
  • ВАО, парк "Измайловский"
  • ВАО, Храм Пророка Божия Илии в Черкизове;
  • СЗАО, парк "Северное Тушино";
  • ЮВАО, парк "Кузьминки";
  • СВАО, парк "Лианозовский";
  • СВАО, парк "Бабушкинский";
  • СВАО, Храм Живоначальной Троицы в Останкине;
  • ЗАО, парк "Фили";
  • ЗАО, Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО;
  • ЗАО, Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево;
  • ЮАО, Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне.

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