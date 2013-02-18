Неделя Латинской Америки пройдет в РУДН

РУДН на неделю станет центром латиноамериканской культуры. В 13-й раз в университете стартует Фестиваль студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

С 17 по 23 февраля здесь будут проходить национальные выставки и кинопоказы на испанском языке. 20 февраля состоится танцевальный конкурс, а 22 - студенты дадут большой концерт.

Отметим, что в прошлом году Фестиваль был посвящен разговорам о конце света и итоговый концерт назывался "2012 – начало новой эры". 2013 год латиноамериканские студенты посчитали временем, когда можно начать все с чистого лица, итоговый концерт они назвали - "Золотой век".