Кадетское училище имени Шолохова отметило юбилей

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Московское президентское кадетское училище имени Шолохова войск национальной гвардии России отметило юбилей 14 октября. С 15-летием воспитанников и руководителей поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Пожелания он написал на своей странице в социальной сети.

По словам Шапошникова, учебное заведение достигло больших успехов, став хорошо оснащенным, модернизированным и престижным образовательным центром. Выпускники училища – подготовленные, перспективные молодые люди, прошедшие школу самодисциплины и внутренней самоорганизации. Они являются надеждой и будущим страны, отметил он.



Училище работает с 2002 года. Оно расположено в районе Кузьминки.

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