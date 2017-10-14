14 октября 2017, 21:01Культура
Кадетское училище имени Шолохова отметило юбилей
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Московское президентское кадетское училище имени Шолохова войск национальной гвардии России отметило юбилей 14 октября. С 15-летием воспитанников и руководителей поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Пожелания он написал на своей странице в социальной сети.
По словам Шапошникова, учебное заведение достигло больших успехов, став хорошо оснащенным, модернизированным и престижным образовательным центром. Выпускники училища – подготовленные, перспективные молодые люди, прошедшие школу самодисциплины и внутренней самоорганизации. Они являются надеждой и будущим страны, отметил он.
Училище работает с 2002 года. Оно расположено в районе Кузьминки.
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