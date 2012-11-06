В ММСИ открывается выставка молодых китайских художников

7 ноября в ММСИ откроется выставка "Новые направления: молодое искусство Китая", на которой будут представлены работы художников КНР за последние 30 лет, сообщает пресс-служба музея.

Выставка пройдет в рамках Фестиваля китайской культуры в России. На ней зрители увидят работы молодых художников, на которых оказала влияние современная музыка, фильмы, Интернет.

Экспозицию курирует доктор истории искусств Корнелльского университета (США) Ян Синьи, организатор выставки “Гармония и целостность: император Юнчжэн и его эпоха", которую посетили почти 800 тысяч человек.

Выставка продлится до 2 декабря 2012 года. Музей располагается на улице Петровка, дом 25. Билеты стоят 150 рублей, студентам - 80 рублей.