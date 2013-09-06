Форма поиска по сайту

06 сентября 2013, 12:31

Происшествия

Савеловский вокзал эвакуировали из-за забытой сумки

Сотрудники транспортной полиции при патрулировании территории Савеловского вокзала обнаружили бесхозную сумку. Стражи порядка эвакуировали пассажиров и оцепили прилегающую территорию.

По сообщению пресс-службы управления на транспорте МВД по ЦФО, на место были вызваны кинологи со служебной собакой, а также взрывотехники.

Однако через несколько минут после эвакуации владельца забытой сумки удалось найти. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

