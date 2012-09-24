Электронные паспорта в России сменят электронные карты к 2018 г.

Универсальные электронные карты, которые начнут выдавать с 1 января, уже через пять лет выйдут из обращения - на смену им придет электронный паспорт. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи вице-президент "Сбербанка", временно исполняющий обязанности президента ОАО "Универсальная электронная карта" Алексей Попов.

По его словам, с началом выдачи электронных паспортов в виде пластиковых карт универсальные карты перестанут выдаваться.

"Никаких двух карт у нас не будет. Мы также хотим, чтобы документ, удостоверяющий личность - это был документ, выдаваемый Федеральной миграционной службой, то есть паспорт. Не может документ, выдаваемый федеральной уполномоченной организацией - ОАО "УЭК" - быть паспортом гражданина, это государственная функция", приводит "Интерфакс" слова Попова.

На базе универсальных электронных карт будут отрабатываться технологии, которые потом будут использоваться в электронном паспорте гражданина РФ.

По словам Попова, через несколько лет универсальные электронные карты будут заменены на электронные паспорта. "Я надеюсь, что не будет (универсальных карт через пару лет). Одновременное хождение УЭК и паспорта бессмысленно. Правда, это не будет происходить в один день", - заявил он.

Универсальные электронные карты, через которые граждане РФ смогут получать госуслуги в электронном виде и пользоваться банковскими услугами, начнут выдаваться россиянам с 1 января 2013 года по желанию, с 1 января 2014 года в обязательном порядке. УЭК также смогут использоваться для идентификации личности гражданина. Минэкономразвития ранее оценивала сумму затрат на запуск УЭК на уровне 135-170 млрд рублей.

Отвечая на вопрос, зачем запускать проект универсальных электронных карт, если они потом все равно будут заменены электронным паспортом, глава организации заявил, что, во-первых, УЭК с большим функционалом приходит на смену социальных карт, которые и так сейчас выдаются. Во-вторых, универсальные карты предполагается выдавать в ближайшее время, а не через 3-5 лет, когда появятся новые паспорта.

Как показал опрос, проведенный Фондом Общественное Мнение, больше половины россиян считают замену всех личных документов универсальной электронной картой удобным. Среди молодежи новшество поддерживают две трети респондентов. При этом 27% опрошенных считают, введение универсальной электронной карты, неудобным.