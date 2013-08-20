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20 августа 2013, 23:50

Происшествия

В ДТП с участием электрокара в Подмосковье пострадали 6 детей

Шесть детей пострадали в результате столкновения электрокара с прицепом и легкового автомобиля в Подмосковье.

Инцидент произошел вечером во вторник на 47-м километре трассы "Москва-Челябинск", передает "Интерфакс".

В результате прицеп электрокара, в котором ехали дети в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет, опрокинулся. Мужчина и женщина, находившиеся в самом электрокаре, и водитель авто не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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