Департамент градостроительной политики будет экономить электроэнергию
Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на проведение мониторинга энергетической эффективности административных зданий ведомства.
Подрядчик должен будет дать рекомендации, как снизить энергопотребление в помещениях до уровня показателей энергетической эффективности, установленных программой Москвы "Градостроительная политика".
На мониторинг и разработку рекомендаций ведомство готово выделить 400 тысяч рублей. Сроки выполнения работ – от 6 до 8 месяцев.
Заявка на проведение конкурса размещена на сайте госзакупок.
