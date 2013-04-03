Форма поиска по сайту

03 апреля 2013, 20:48

Экономика

Департамент градостроительной политики будет экономить электроэнергию

Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на проведение мониторинга энергетической эффективности административных зданий ведомства.

Подрядчик должен будет дать рекомендации, как снизить энергопотребление в помещениях до уровня показателей энергетической эффективности, установленных программой Москвы "Градостроительная политика".

На мониторинг и разработку рекомендаций ведомство готово выделить 400 тысяч рублей. Сроки выполнения работ – от 6 до 8 месяцев.

Заявка на проведение конкурса размещена на сайте госзакупок.

