Департамент градостроительной политики будет экономить электроэнергию

Департамент градостроительной политики Москвы объявил конкурс на проведение мониторинга энергетической эффективности административных зданий ведомства.

Подрядчик должен будет дать рекомендации, как снизить энергопотребление в помещениях до уровня показателей энергетической эффективности, установленных программой Москвы "Градостроительная политика".

На мониторинг и разработку рекомендаций ведомство готово выделить 400 тысяч рублей. Сроки выполнения работ – от 6 до 8 месяцев.

Заявка на проведение конкурса размещена на сайте госзакупок.