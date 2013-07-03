В Подмосковье 14-летний "зацепер" погиб, катаясь на крыше электрички

14-летний "зацепер" погиб от удара током, катаясь на крыше электрички в Московской области. Об этом заявил представитель Восточного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Мухтар Магомедов.

Как уточняет "Интерфакс", двое школьников 1999 и 2000 года рождения забрались на крышу электропоезда "Москва-Каланчевская-Серпухов". Старший из них схватился за токосъемник между станциями "Весенняя" и "Гривно".

Он скончался на месте происшествия, на платформе "Львовская" тело погибшего было снято с крыши. Второй подросток не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП.