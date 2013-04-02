Форма поиска по сайту

02 апреля 2013, 17:17

Транспорт

Осенью в электричках появятся новые схемы движения

В подмосковных электричках до сентября 2013 года появятся обновленные схемы пригородного сообщения. Как сообщает пресс-служба ОАО "Центральная ППК", общее количество новых схем составит 10 тысяч экземпляров.

"На схеме указаны остановки ускоренных электропоездов повышенной комфортности "РЭКС" и нанесены основные маршруты пригородных электропоездов, линии аэроэкспрессов, московского метро, вокзалы, перехватывающие парковки и автовокзалы", - сообщается в пресс-релизе компании.

На схеме также указано время следования аэроэкспрессов.

Центральная пригородная пассажирская компания

электрички схемы ж/д и вокзалы

