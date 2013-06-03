Форма поиска по сайту

03 июня 2013, 22:29

Безопасность

Скандальную статью Ульяны Скойбеды проверит Центр "Э" МВД

Скандальную статью журналистки Ульяны Скойбеды проверит Центр "Э" МВД. Об этом сообщил журналист Роман Доброхотов в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Доброхотов написал жалобу в Следственный комитет с просьбой проверить материал сотрудницы "Комсомольской правды" на предмет преступления, предусмотренного 282-й статьей УК ("Возбуждение ненависти либо вражды").

В СК ответили, что Центр по противодействию экстремизму проведет проверку материалов.

Напомним, 14 мая в "Комсомолке" была напечатана статья, подзаголовок которой гласил: "Порой жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров, меньше было бы проблем".

Позже Роскомнадзор вынес "Комсомольской правде" предупреждение, а сама Скойбеда извинилась за написанное.

экстремизм Комсомольская правда Ульяна Скойбеда сми

