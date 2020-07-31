Банк "Приморье" открывает первый офис в Москве

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Банк "Приморье" открыл первый офис в Москве. Отделение расположено в центре столицы по адресу улица Земляной Вал, 7, об этом рассказали в пресс-службе банка.

"Расширение географии присутствия банка продиктовано в первую очередь интересами наших клиентов. Многие компании, которые обслуживаются в банке "Приморье", уже вышли за пределы Дальневосточного региона и активно ведут бизнес в Москве. Теперь, открыв офис в столице, мы работаем в четырех часовых поясах – по времени Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Иркутской областей и теперь еще по Москве. Мы поддерживаем наших клиентов в их развитии, освоении новых рынков. Так, в прошлом году банк открыл первый офис в Сибири, в Иркутске, а на Дальнем Востоке присутствует, помимо Приморского края, еще в трех регионах – Хабаровске, Сахалине, Магадане. Есть планы и на дальнейшее развитие сети, в том числе и в европейской части России", – комментирует председатель правления ПАО АКБ "Приморье" Сергей Белавин.

Как поясняют представители банка, в московском офисе банка "Приморье" клиентам доступны все актуальные финансовые услуги как для физических, так и для юридических лиц. Среди наиболее востребованных розничных продуктов – дебетовые карты с программами лояльности, ипотека, быстрые денежные переводы с низкой комиссией, обмен валют, выгодные вклады. Так, только для московских клиентов банка доступен специальный вклад "Приморский" со ставкой 5,5% годовых при открытии на любую сумму на срок 91, 181, 385 дней. Подробнее о вкладе можно узнать на сайте банка "Приморье".

Сообщается также, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк "Приморье" предлагает выгодное расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, финансирование бизнеса и другие услуги.

"Валютно-обменные операции одни из самых популярных во всех городах присутствия банка "Приморье". Мы предлагаем очень привлекательный курс покупки и продажи на все виды валют – это возможно благодаря активной работе специалистов казначейства банка, которые взаимодействуют с различными мировыми валютными биржами и иностранными банками-партнерами. Так, по выгодному курсу можно обменять 10 видов наличной валюты – от американских и канадских долларов до тайских батов, вьетнамских донгов и гонконгских долларов, а также 14 видов безналичной валюты. Кроме того, для клиентов действует акция "Cash-офис", в рамках которой при обмене валюты от 40 000 рублей можно выиграть скидку на курс в 500 или 1 000 рублей. Оперативный курс валют можно посмотреть на сайте банка "Приморье", в приложении "Мобильный банк "Приморье", интернет-банке "Мой банк" и, конечно, в офисах банка", – комментирует управляющий операционным офисом ПАО АКБ "Приморье" в Москве Демид Зиненко.

Акционерный коммерческий банк "Приморье" – один из крупнейших региональных банков, в 2019 году отметивший двадцатипятилетие. Главный офис банка располагается во Владивостоке, отделения – в Уссурийске, Находке, Артеме, поселке Врангель, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Магадане, Иркутске. В настоящее время банк "Приморье" представлен сетью из 22 офисов (включая новый в Москве). Всем своим клиентам банк "Приморье" обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, оперативное принятие решений. Клиенты банка "Приморье" могут вести работу со своими счетами в любом офисе – вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание дает возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время. Адрес офиса в Москве – улица Земляной Вал, дом 7. Режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье – выходные дни.

С подробной информацией о режиме работы офисов банка "Приморье", продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте банка. Контакт-центр – 8 800 200-20-86 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный).





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