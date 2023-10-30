Торговые сети России пытаются избежать резкого роста цен на шоколад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские торговые сети принимают меры во избежание резкого скачка цен на шоколад. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, пишет ТАСС.

"Ряд торговых сетей – членов АКОРТ получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен", – сказал он.

Кроме прочего, эта категория кондитерских изделий относится к крупнейшим по объемам продаж.

По его словам, говорить об одномоментном повышении цен на шоколад пока не приходится. Он отметил, что торговые сети могут сохранить низкие цены благодаря разному ассортименту товаров, скидок и программ лояльности.

Ранее один из крупнейших российских кондитерских холдингов заявил, что с 1 декабря шоколад в Москве подорожает на 16%. В качестве главных причин называют рост стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля. Также закладывают в новую цену повышение зарплаты сотрудникам из-за дефицита кадров. Кроме того, на 10% увеличились логистические затраты и подорожали кредиты.

К слову, многие россияне боятся употреблять долго полежавший шоколад, на котором появился белый налет. Однако он является признаком качества, считает преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева.

Шоколад в Москве подорожает на 16% с 1 декабря