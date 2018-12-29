Курс доллара вырос до 69,56 рубля

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Курс доллара вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов до 69,56 рубля. Увеличение составило четыре копейки.

Курс евро подешевел на одну копейку и составил 79,66 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,3%, до уровня в 2366.1 пункта.

Ранее в ЦБ сообщали, что в России уже в начале будущего года из-за повышения НДС инфляция может достичь 5,5%. При этом россияне не ждут снижения инфляции.

ЦБ предполагает, что замедление роста потребительских цен начнется во втором полугодии и вернется к показателю в 4% в 2020 году. Регулятор по итогам 2019 года прогнозирует инфляцию на уровне 5-5,5%. Министерство экономического развития прогнозирует 4,3%.