Бывшая "дочка" ВТБ в Европе требует возврата 433,8 млн евро дивидендов

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Немецкий OWH SE (бывший VTB Bank Europe), который ранее был дочерним банком ВТБ, требует от финансовой организации возвращения дивидендов с 2013 года на общую сумму 433,8 миллиона евро. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы банка.

"ВТБ получил уведомление от немецкого OWH SE о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской "дочкой", – рассказали в пресс-службе.

Также бывшая дочерняя структура организации обозначила срок, в который нужно вернуть дивиденды, – до 29 февраля 2024 года. В самом ВТБ расценили эти действия как политически мотивированные, поэтому в случае "агрессивных действий" будут вынуждены ответить на это симметрично.



По версии пресс-службы финансовой организации, в 2022 году ВТБ незаконно был отстранен от управления банком, а также был лишен права распоряжаться его финансовыми активами.



Ранее власти США арестовали двух граждан, которые якобы были причастны к помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе американских санкций. Сам Костин назвал обвинения Штатов беспочвенными.