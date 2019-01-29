В новостройках сохранят обязательную установку счетчиков тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских новостройках сохранят обязательную установку индивидуальных счетчиков тепла, которая действует с 2012 года. Инициатором отмены счетчиков ранее выступил Минстрой, указав, что это экономически неэффективно, однако в Минэкономразвития считают это шагом назад, сообщает газета "Известия".

Как отметили в министерстве, отмена установки счетчиков лишит граждан мотивации следить за потреблением тепла.

В аппарате вице-премьера Виталия Мутко изданию сообщили, что не считают нужным менять эту систему.

"Обязательность установки предусмотрена законодательством. Иной позиции по этому вопросу у нас на данный момент нет", – подчеркнули в пресс-службе.

С помощью индивидуального учета тепла жильцы могут сами регулировать температуру в помещениях и за счет этого экономить на платежах за отопление. Правда, есть одно условие: в доме должен быть установлен счетчик общедомового учета тепла, поскольку учитывать показания индивидуальных приборов сегодня можно, только если ими оборудованы все квартиры в доме.

В Минэнерго считают, что без надлежащего учета невозможно оценить эффективность потребления ресурсов и качественно управлять ими.