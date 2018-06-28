Строительство "Северного потока-2" может начаться без разрешения Дании

Фото: ТАСС/ DPA/Patrick Pleul
Строительство "Северного потока - 2" может начаться летом 2018 года до получения разрешения от Дании.
"Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", – цитирует ТАСС финансового директора компании-оператора проекта Пола Коркорана.
По словам Коркорана, подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.
На территорию Дании приходится 10 процентов маршрута "Северного потока - 2". Если эта страна не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, то маршрут газопровода изменят.
"Наиболее вероятный вариант – прокладка в международных водах к северу от Дании", – резюмировал Коркоран.
Проект "Северный поток–2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро.
Единственным акционером "Северного потока–2" является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать проект суммарно на 50%.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: