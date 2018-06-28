Строительство "Северного потока-2" может начаться без разрешения Дании

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Строительство "Северного потока - 2" может начаться летом 2018 года до получения разрешения от Дании.

"Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", – цитирует ТАСС финансового директора компании-оператора проекта Пола Коркорана.

По словам Коркорана, подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

На территорию Дании приходится 10 процентов маршрута "Северного потока - 2". Если эта страна не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, то маршрут газопровода изменят.

"Наиболее вероятный вариант – прокладка в международных водах к северу от Дании", – резюмировал Коркоран.

Проект "Северный поток–2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро.

Единственным акционером "Северного потока–2" является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать проект суммарно на 50%.