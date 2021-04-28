Объем упрощенных аукционов на столичном портале поставщиков вырос вдвое с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о возросшем объеме котировочных сессий на портале поставщиков.
"Всего с января по март текущего года на портале было опубликовано 54,1 тысячи котировочных сессий на сумму 10,2 миллиарда рублей. Это в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем закупок через котировочные сессии на портале достигал 4,5 миллиарда рублей", – заявил эксперт.
По словам заммэра, за первый квартал 2021 года московские и региональные заказчики провели на портале 118,1 тысячи закупок на сумму 16,5 миллиарда рублей.
Котировочные сессии по 44-ФЗ ограничены суммой 600 тысяч рублей, в закупках по 223-ФЗ – 3 миллиона рублей. Длится они должны три, шесть или 24 часа, контракт заключается в период от одного до трех дней.
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко связал возросшее число котировочных сессий с тем, что портал поставщиков стал более удобным.
"Рост объема и количества закупок связан, в том числе, с постоянным развитием функционала портала поставщиков. В числе недавних обновлений – возможность создавать сайты-визитки компаний и подписываться на закупки по конкретному региону", – объяснил эксперт.
В первый квартал 2021 года пользователями портала поставщиков стали более 11 тысяч поставщиков со всей России. Как указал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в нынешнем году конкурс на котировочных сессиях составляет в среднем семь участников.
В апреле сообщалось, что на портале поставщиков появился новый раздел. Благодаря новой функции можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок.
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