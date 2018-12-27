В Минтруде опровергли сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

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В России на данный момент ситуация на рынке труда стабильная, а сообщения о массовых увольнениях в 2019 году не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты.

"Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная. Резкого роста безработицы не ожидается", – сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что сообщения о том, что в Минтруде назвали профессии, попадающие под сокращения в будущем году, также не соответствуют действительности.

"Минтруд России отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям. В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минтруд прогнозирует наибольшие сокращения в 2019 году в банковской сфере. Возможные сокращения сотрудников банков связаны с закрытием кредитных организаций и продолжающейся чисткой рынка. В зону риска попали 30,5 тысячи человек.

Как уточнялось, в опросе приняли участие 46 тысяч организаций, в которых числятся 12 миллионов человек. Риском увольнения считается намерение работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполный рабочий день.

Ситуацию порталу Москва 24 прокомментировала член комитета Госдумы по труду Ольга Бессараб. "Люди меняют работу по собственному желанию, в связи с реорганизациями, ликвидациями, и мобильность рабочей силы примерно в таких цифрах и выражается. Такая текучесть кадров для России немногочисленна, она в пределах тех критериев, которые определяют стабильную экономику и стабильный рынок труда", – прокомментировала депутат. Она уточнила, что государство работает в этом направлении.