Мировые цены на нефть снижаются после резкого скачка

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Мировые цены на нефть падают во время электронных торгов на биржах в Нью-Йорке и Лондоне.

Так, на Нью-Йоркской товарной бирже январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали до 59,77 доллара за баррель, то есть на 0,33 процента, сообщает "Газета.ру".

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже в Лондоне просели до 66,72 доллара за баррель. Цена снизилась на 0,12 процента.

26 декабря цена на нефть марки Brent превысила 66 долларов за баррель. Это произошло впервые с июня 2015 года. По мнению экспертов, это связано с информацией о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр.