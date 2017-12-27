Мировые цены на нефть снижаются после резкого скачка

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Мировые цены на нефть падают во время электронных торгов на биржах в Нью-Йорке и Лондоне.
Так, на Нью-Йоркской товарной бирже январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI упали до 59,77 доллара за баррель, то есть на 0,33 процента, сообщает "Газета.ру".
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале на бирже в Лондоне просели до 66,72 доллара за баррель. Цена снизилась на 0,12 процента.
26 декабря цена на нефть марки Brent превысила 66 долларов за баррель. Это произошло впервые с июня 2015 года. По мнению экспертов, это связано с информацией о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на терминал Эс-Сидр.
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