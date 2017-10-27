Обязательное страхование от киберрисков планируют ввести в России

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Обязательную систему страхования от киберрисков могут создать в России в рамках правительственной программы "Цифровая экономика".

Как пишет "Коммерсант.ru", полис информационной безопасности могут сделать обязательным уже с 2020 года. Рабочую группу по этому направлению "Цифровой экономики" возглавил Сбербанк. Ожидается, что киберстрахование затронет все стратегические отрасли российской экономики: от банков до машиностроительной промышленности.

Как подчеркивается в тексте программы, после столь масштабных перемен в сфере страхования Россия станет "мировым лидером в этой области". Реализация проекта потребует внесения поправок в закон об организации страхового дела, добавив туда новый вид страхования − страхование киберрисков. Также планируется внести поправки в Налоговый кодекс РФ, так как расходы на киберстрахование будут снижать налоговую базу.

По мнению главы лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерия Баулина, услуга киберстрахования будет востребована прежде всего банками и финансовыми организациями, а также провайдерами и компаниями, которые занимаются обработкой персональных данных.

В то же время сами представители бизнес пока отнеслись к идее обязательного киберстрахования довольно прохладно. Если в Абсолют-банке нововведение назвали своевременным, то руководство банка "Хоум Кредит" сочло его нецелесообразным. "Каждая организация должна самостоятельно управлять своими рисками. Если организация посчитает, что риски повышаются, то она может их застраховать", − пояснил зампреда правления банка Сергей Щербаков. Страховые компании также восприняли идею обязательного киберстрахования неоднозначно, ведь даже при ожидаемых сборах в размере до 50 миллиардов рублей в год, они не желают, чтобы тарифы определяло государство.

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