Форум "Будущее управленческих профессий" открылся в Москве

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Третий форум "Будущее управленческих профессий: Tech-реальность" 27 сентября открылся в Москве.

Организатором события выступила Ассоциация менеджеров. С приветственным словом к участникам форума обратился президент объединения Дмитрий Зеленин. Среди спикеров мероприятия были директор по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации Александр Молодцов, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон, генеральный директор компании Mary Kay (Россия) Алла Соколова и другие.

На площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" эксперты обсудили, как топ-менеджерам заботиться о коллективах в новых реалиях, какие компетенции для них сегодня принципиально важны и что сейчас означает зрелость управленческих решений.

Ассоциация менеджеров была создана в 1999 году и является одним из ведущих деловых объединений страны. Ее работа нацелена на профессиональное развитие сообщества, ориентация – на социально ответственные стандарты ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.