Норвежская авиакомпания опровергла информацию о покупке SSJ-100

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle опровергла информацию о подписании соглашений по поставкам отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

При этом представители авиакомпании действительно встречались с российскими властями и производителями SSJ. По итогам этих встреч никаких соглашений подписано не было.

Ранее СМИ сообщали о том, что российская компания "Гражданские самолеты Сухого" достигла соглашения с норвежским лоукостером о поставках 40 самолетов Sukhoi Superjet 100. Норвежская сторона также получила право летать по транссибирскому маршруту, чего она добивалась несколько лет, утверждали журналисты.