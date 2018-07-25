В отрасли спрогнозировали дальнейшее повышение цен на авиабилеты

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Цены на авиабилеты продолжат повышаться, спрогнозировал в эфире Москва FM исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Ранее о росте стоимости заявили компании "Аэрофлот" и S7, причина – скачок цен на топливо весной 2018 года.
"Это было ожидаемое повышение, и цены на билеты продолжат расти. Однако у правительства есть возможность это изменить, если оно обяжет производителей реализовывать топливо на бирже и установит нулевую ставку НДС на внутренних линиях", – отметил Пантелеев.
Он также отметил, что сезонное подорожание топлива связано с повышающимся спросом на горючее в третьем квартале года. В этот период начинаются закупки в Росрезерв, многие авиакомпании запасаются зимним топливом, поэтому спрос увеличивается, соответственно возникает дефицит и поднимаются цены.
Ранее эксперты спрогнозировали, что к зиме билеты в пакетных турах могут подорожать еще на 10 процентов.
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