Табло с курсами валют исчезнут с российских улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 24 мая вступает в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Такая мера, уверены в ЦБ, поможет бороться с нелегальными обменниками, которые заманивают горожан выгодными курсами, но не гарантируют "чистоту" сделки. Теперь такие точки будет сложнее заметить с улицы.

По словам экспертов, чтобы не столкнуться с мошенниками, валюту лучше покупать и продавать в отделениях банков. Именно там размещены табло о текущей ситуации на валютном рынке. Также табло разрешено размещать в стеклянной витрине или окне. Кроме того, самую актуальную информацию о курсах валют легко можно найти в Сети.

ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют еще в феврале 2018 года. Право на такой запрет регулятор получил, после того как президент Владимир Путин утвердил поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Они позволяют Центробанку устанавливать требования к размещению информации о курсах валют.

