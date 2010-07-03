Курс евро обновил минимум 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ходе торгов 23 апреля курс евро опустился до отметки 71,62 рубля – это минимум с начала 2019 года, следует из данных Московской биржи. В сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов европейская валюта по отношению к рублю подешевела на 21 копейку.

В последний раз курс евро находился в районе этой отметки 9 апреля 2018 года.

Официальный курс евро на среду установлен на уровне 71,7453 рубля, курс доллара – 63,7906 рубля, следует из данных Банка России. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), составила 67,3702 рубля.

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют находятся на одних из самых низких отметок за последние полгода. Эксперты связывают это с приближением майских праздников. Падение американской валюты выбилось из прогнозов, указывают эксперты. Последнее время на рынке преобладали ожидания, что американская валюта вернется в диапазон 65-67 рублей и продолжит рост в направлении 70 рублей.