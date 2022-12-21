В Минфине США заявили, что энергокризис в Европе начал влиять на американскую экономику

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Экономика Соединенных Штатов уже начала испытывать на себе последствия энергетического кризиса в Европе и политики Китая в отношении коронавируса, заявил первый замглавы американского Минфина Адевале Адейемо.

"Мы уже испытываем влияние этих факторов, но мы в большей степени способны справиться с ними и преодолеть их благодаря принятым нами политическим решениям", – сказал он в интервью Reuters. Цитату приводит ТАСС.

В октябре китайская газета Global Times сообщала, что на фоне украинского кризиса США усиливают зависимость ЕС от себя, пытаясь извлечь выгоду. В статье также указывалось, что антироссийские санкции вызвали в Европе и всем мире экономический хаос.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что Европа навсегда потеряла связь с Россией в вопросе поставок энергетических ресурсов, чтобы получить возможность покупать американский сжиженный природный газ.



США продолжают поддерживать Украину, несмотря на энергокризис на Западе – СМИ

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