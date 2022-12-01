Макрон раскрыл, как США раскалывают Запад новыми законами

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США раскалывают Запад своей агрессивной политикой по отношению к собственным европейским союзникам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times

По данным издания, в первый же день поездки в Штаты французский лидер обрушился с критикой на закон США о климате. По его мнению, он сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта.

Макрон добавил, что многие рабочие места окажутся под угрозой из-за непривлекательности европейских компаний для инвестиций.

"Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, – это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы. Возможно, этот закон решит ваши проблемы, но он усугубит мои", – сказал президент Франции.

Ранее издание Politico сообщало, что президент Франции и канцлер Германии готовы начать торговую войну против США, если возникнет необходимость. Отмечалось, что они уверены в существовании риска возникновения недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона.

Центральное телевидение Китая сообщает, что встреча Макрона с представителями европейского бизнеса стала четким сигналом для Соединенных Штатов о том, что ЕС "опомнился" и будет защищать свои интересы.

Уточняется, что все больше европейцев понимают, что истинный расчет Вашингтона заключается в том, чтобы использовать украинский кризис для ослабления автономии ЕС, переманить промышленность и нажиться на энергетическом кризисе.

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