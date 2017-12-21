Штаб-квартира "Вымпелкома" переедет в комплекс "Большевик" в середине 2019 года

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Головной офис "Вымпелкома" появится в культурно-деловом комплексе "Большевик". Соответствующий договор сотовый оператор подписал с инвестиционной компанией O1 Properties.

"Вымпелком" арендует 17 тысяч квадратных метров площади в отдельном здании, строение все еще находится в реновации. Контракт подписан на семь лет, а переезд компании в штаб-квартиру планируется в середине 2019 года. "Сделка стала крупнейшей арендной сделкой в классе А за последние два года", – отмечается в сообщении O1 Properties.

В компании отметили, что благодаря раннему заключению сделки, арендатор сможет на этапе ремонта адаптировать будущий вид и инфраструктуру здания под собственные нужды. С учетом этой сделки "Большевик" сдан в аренду на 85 процентов.

Общая площадь комплекса на Ленинградском проспекте составляет 86 тысяч квадратных метров. В него вошли здания бывшей кондитерской фабрики, три корпуса "Большевика" считаются объектами культурного наследия.

Компании "Вымпелком" потребовался новый офис вместо штаба в бизнес-центре "Эрмитаж Плаза" на Краснопролетарской улице. Там оператор работает с 2006 года. Ставка арендной платы была привязана к доллару, поэтому после кризиса 2014 года она резко выросла. При этом при досрочном прекращении аренды помещений "Вымпелком" был бы вынужден выплатить арендодателю – компании "Тизприбор"– неустойку.

В итоге между оператором и владельцем помещения прошло несколько судебных разбирательств. Итогом стало мировое соглашение 2016 года. Стороны зарегистрировали дополнительное соглашение к договору аренды, которое позволяет арендатору право сдавать офис в субаренду при соблюдении согласованных сторонами критериев. "Вымпелком" также сможет отказаться от части арендуемых площадей.