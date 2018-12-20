Российский Forbes назвал бизнесмена года

Российский Forbes выбрал бизнесмена года. Им стал основатель и владелец компании USM Holdings Алишер Усманов.
На сайте говорится, что миллиардер за год провел рекордное число больших сделок.
В частности, он перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи, его совместная с "Ростехом" компания ЦРПТ занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров. За 550 миллионов фунтов он продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России.
Сам бизнесмен считает, что все успехи холдинга – это заслуга его менеджеров. Сам он немного отошел от дел, занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью.
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