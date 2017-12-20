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Курс биткойна снизился более чем на 10 процентов за сутки.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Coindesk, стоимость криптовалюты на 05:00 по московскому времени во вторник, 19 декабря, составляла 18,7 тысяч долларов, тогда как в это же время в среду, 20 декабря, она равняется 16,6 тысяч долларов.

17 декабря цена биткойна превысила 19 тысяч долларов. Общая капитализация криптовалюты на тот момент составляла 316,5 миллиарда долларов.

В начале декабря стало известно, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разрешила продажу фьючерсов на биткойн на американских биржах. Разрешение на продажу получили Чикагская товарная биржа (СME Group) и биржевой оператор Cboe Global Markets (СGM).