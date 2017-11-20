Центр Хруничева стал акционерным обществом

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Российский Центр имени Хруничева перестал быть Федеральным государственным унитарным предприятием. Теперь его зарегистрировали как акционерное общество.

17 ноября соответствующие записи внесли в Единый государственный реестр юридических лиц, сообщает пресс-служба центра. Акционером созданного общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Центр имени Хруничева – разработчик изготовитель ракет-носителей "Протон" "Ангара", разгонных блоков "Бриз-М". В состав Центра входят некоторые ключевые производители компонентов и комплектующих ракет "Протон". Предприятие владеет контрольным пакетом акций компании International Launch Services (США), которой принадлежит эксклюзивное, бессрочное право на маркетинг и продажу коммерческих пусковых услуг с использованием ракет "Протон" для запуска космических аппаратов иностранных заказчиков.

В июне 2017 года исполняющим обязанности гендиректора центра имени Хруничева назначили Алексея Варочко. Ранее он был заместителем гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и директором его филиала КБ "Мотор". Андрей Калиновский же, руководивший центром с августа 2014 года, перешел на работу в "Роскосмос".