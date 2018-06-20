Эксперт оценил ответные меры Евросоюза на пошлины США

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Конфликт Евросоюза и США из-за таможенных пошлин продолжится, введенные санкции не являются окончательными, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

По мнению эксперта, взаимные запреты не являются критическими ни для США, ни для Европы.

"В большей степени Америка ориентирована на Китай, а Европа для нее вторична. Задача США – сделать так, чтобы Европа немного начала стагнировать и ее экономический уровень развития снижался", – цитирует Судакова RT.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп "пойдет на эскалацию конфликта".

Ранее Еврокомиссия приняла постановление о мерах по "восстановлению баланса" в ответ на действия США. Список импортных товаров из США, которые теперь подлежат дополнительным пошлинам на границе Евросоюза, включает в себя сотни товаров. Европа не против того, чтобы отменить новые пошлины, но только в случае аналогичных действий США.

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку ряда товаров из других стран (под ограничения не попали только Канада и Мексика). Трамп связал введение пошлин с угрозой для национальной безопасности страны. Европейские страны, Россия, Китай и Индия объявили о введении ответных мер.