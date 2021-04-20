Развитие России возможно при балансе плановой и рыночной экономики – эксперты

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Возвращение к плановой экономике и "пятилеткам" поможет укрепить российскую экономику. Такого мнения придерживаются эксперты Марат Баширов и Андрей Быков.
"Чуждая России идеология прибыли навязала чуждую нам модель "свободной рыночной экономики". Сегодня перекос в сторону частной экономики. Ее не интересует, в чем нуждается народ. А народ и есть рынок", – считает владелец бренда "Лаборатория цифровой диагностики бизнеса", экономист Андрей Быков.
Он отметил, что именно доходы населения определяют спрос, а спрос определяет все прочее. Мощный госсектор – то, в чем нуждается современная Россия.
Автор телеграмм-канала "Политджойстик" Марат Баширов подчеркнул, что мир приблизился к новому уровню социальной справедливости, на котором распределение благ будет более честным.
"И это во многом про элементы плановой экономики. В отношении социальных гарантий эта плановость точно присутствует. Но в плане решения вопроса, что и кому производить, элементы рынка должны сохраняться", – уверен специалист.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов предложил вернуться к государственному экономическому планированию в противовес неопределенности рыночной экономики. По словам актера, такой подход необходим для успешного развития страны и экономического рывка.
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