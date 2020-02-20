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Экономика

18:52

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

экономика

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка на труд в России является запредельной, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ведется работа над снижением налогов на труд.

"Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", – сказал Силуанов.

В то же время, по его словам, в настоящий момент министерство финансов не имеет конкретного законопроекта по этому вопросу. Большая проблема заключается в создании компенсационного механизма при снижении страховых взносов.

Силуанов отметил, что при уменьшении взносов хотя бы на один процент внебюджетные фонды понесут потери в районе 200 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что благодаря упрощенной схеме поступления налогов доходы бюджета Москвы по этой статье выросли на 18 процентов в 2019 году по сравнению с прошлогодними показателями.

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