"Нафтогаз" готов пойти на мировую с "Газпромом"

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В компании "Нафтогаз Украины" заявили, что готовы рассматривать мировое соглашение с "Газпромом" в рамках спора в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев, сообщает ТАСС.

Руководство "Нафтогаза" согласно пойти на этот шаг при условии, что соглашение не помешает заключению нового газового контракта. Коболев добавил, что "Нафтогаз" не готов делать это "в трехстороннем формате, теряя время партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока–2".

Глава украинской компании добавил, что на трехсторонних переговорах в Берлине Россия, Украина и ЕС фактически согласовали подход, по которому новый контракт должен регулироваться европейским правом.

Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в страны ЕС состоялись 17 июля. Стороны обсудили транзита российского газа через Украину после 2019 года.