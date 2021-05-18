Академик Румянцев: фундаментальная наука требует большего финансирования

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев считает, что расходы на российскую фундаментальную науку необходимо увеличить.
По его мнению, российская наука сейчас на подъеме. Благодаря тесному сотрудничеству ученых различных учреждений РАН появляются прорывные продукты, в числе которых первые в мире эффективные вакцины против COVID-19: "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона".
"Такие прорывы возможны, если государство уделяет достаточно внимания фундаментальным научным исследованиям, обеспечивает должное финансирование во всех сферах науки. Финансирование научной отрасли в России необходимо увеличить, чтобы потенциал научных исследований не был ограничен бюджетом", – отметил Румянцев.
Он также добавил, что развитие науки неразрывно связано и с медициной.
Ранее Александр Румянцев отметил, что качество образования в медицинских вузах снижается. По его словам, расходы на здравоохранение необходимо повышать. В частности стоит дополнительно финансировать высшее медицинское образование. В противном случае, отметил Румянцев, существует риск потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.
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