Минпромторг прорабатывает выделение допсредств на льготное автокредитование

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Минпромторг занимается проработкой вопроса о выделении дополнительного финансирования на программы льготного автокредитования, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

"На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", – сказал Мантуров.

Он отметил, что в программе льготного автокредитования для повышения бюджетной эффективности в 2021 году принимают участие кредитные организации на конкурсной основе. Каждая из этих организаций берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. Интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы организации могут установить самостоятельно, единственным требованием является достижение заявленных показателей.

"По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности, распределяется определенный размер субсидии, который они впоследствии могут тратить", – уточнил министр.

Как сообщили в ассоциации автодилеров (РоАД), с 15 февраля большинство российских кредитных организаций прекратили выдачу кредитов по льготным госпрограммам "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" в связи с исчерпанием текущего лимита средств.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения заявок на розничные кредиты российскими банками в 2020 году составил 33,9%, что является минимальным показателем за последние три года. Наибольшее повышение числа отказов коснулось автокредитования: в 2020 году было отклонено 62% заявок на кредиты (56,5% в 2019 году).