Минпромторг прорабатывает выделение допсредств на льготное автокредитование

Фото: depositphotos/dmitrimaruta
Минпромторг занимается проработкой вопроса о выделении дополнительного финансирования на программы льготного автокредитования, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.
"На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу", – сказал Мантуров.
Он отметил, что в программе льготного автокредитования для повышения бюджетной эффективности в 2021 году принимают участие кредитные организации на конкурсной основе. Каждая из этих организаций берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. Интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы организации могут установить самостоятельно, единственным требованием является достижение заявленных показателей.
"По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности, распределяется определенный размер субсидии, который они впоследствии могут тратить", – уточнил министр.
Как сообщили в ассоциации автодилеров (РоАД), с 15 февраля большинство российских кредитных организаций прекратили выдачу кредитов по льготным госпрограммам "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" в связи с исчерпанием текущего лимита средств.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), уровень одобрения заявок на розничные кредиты российскими банками в 2020 году составил 33,9%, что является минимальным показателем за последние три года. Наибольшее повышение числа отказов коснулось автокредитования: в 2020 году было отклонено 62% заявок на кредиты (56,5% в 2019 году).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: