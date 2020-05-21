Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Фото: ТАСС/Андрей Холмов
Правительство России выделит 25 миллиардов рублей на меры поддержки отечественного автопрома. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По словам премьера, кабмин продолжит поддерживать отрасли и предприятия, которые пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции.
"По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой помощи", – сообщил Мишустин на заседании правительства РФ. При этом поддержку также направят на льготное автокредитование и лизинг.
Ранее были названы самые пострадавшие от COVID-19 отрасли малого и среднего бизнеса. Опрос компании "Мегаплан" показал, что 82,9 процента респондентов считают, что кризис сильнее всего отразился на ресторанной отрасли.
10 мая стало известно, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство выделило свыше 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий, пострадавших от коронавируса. Средства направят из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии.
Правительство представит Путину новые меры поддержки рынка труда
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