"Нафтогаз" подтвердил готовность снова закупать газ у "Газпрома"

17 января, 15:52
Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
Украинская компания "Нафтогаз" подтвердила готовность возобновить закупку газа у "Газпрома".
"Нафтогаз" продолжит импортировать в обоих направлениях. Цена "Газпрома" очень привлекательная, и этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться. Обязательство продать "Газпромом" нам газ объемом пять миллиардов кубометров мы считаем позитивом", – заявил председатель правления компании Андрей Коболев, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что "Газпром" не будет обжаловать решение стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом", касающегося контракта на поставку топлива.
22 декабря суд принял решение снизить годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров, при этот оставив условие take or pay ("бери или плати") для 80 процентов этого объема. Арбитраж также обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное топливо.
В декабре 2017 года украинский лидер Петр Порошенко назвал условие, при котором возможно возобновление закупок российского газа.
Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года. Первый отопительный сезон без него прошел и в 2016 году. Страна обошлась поставками из Словакии, Польши и Венгрии.
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