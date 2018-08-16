Позиция Путина по изъятию сверхдоходов компаний еще не сформулирована – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Предложение о возможности изъятия сверхдоходов у крупных компаний пока не одобрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что идет обсуждение инициативы экспертами и правительством РФ.
"Мы ожидаем, что после проработки будет сформулирована позиция", – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он подчеркнул, что предложение помощника главы государства Андрея Белоусова было его экспертной точкой зрения, которую принял во внимание Владимир Путин. "Президент чрезвычайно аккуратно относится к таким вопросам и выступает за тщательную проработку всех возможных последствий, возможного эффекта для рынка и для отрасли перед тем, как принять решение", – добавил пресс-секретарь.
Он также пояснил, что неправильно ставить знак равенства между этой инициативой и введением прогрессивной шкалы налогообложения.
Совместная позиция нескольких ведомств по поводу изъятия сверхдоходов у металлургической и химической промышленности будет сформирована к 17 августа. Идет ли речь о компаниях из списка, представленного помощником президента Андреем Белоусовым, в который вошли 14 предприятий, или же ведомства ищут другие механизмы – пока не понятно.
Металлурги выступили против предложения. Помощник президента ответил недовольным, что сверхприбыли компании получают за счет факторов, не связанных с их деятельностью, и предложил поделиться доходами.
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