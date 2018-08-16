СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов‍

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Единая позиция министерств по поводу изъятия сверхдоходов у металлургического и химического комплекса сформируется к 17 августа. Ведомства проводят расчеты. Об этом сообщили три источника в отрасли.

Как рассказали собеседники ТАСС, свои обоснования в Минфин предоставят четыре ведомства: Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и Минпироды. Они должны быть готовы к вечеру четверга. А 17 августа планируется выработать общее видение вопроса, отмечают источники.

Идет ли речь о компаниях из списка, представленного помощником президента Андреем Белоусовым, в который вошли 14 предприятий, или же ведомства ищут другие механизмы – пока не понятно.

В Кремле призвали дождаться проработки позиции кабинета министров, прежде чем делать какие-то выводы об инициативе.

Металлурги выступили против предложения. Помощник президента ответил недовольным, что сверхприбыли компании получают за счет факторов, не связанных с их деятельностью, и предложил поделиться доходами.