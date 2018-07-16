Законопроект о повышении НДС рекомендован к принятию во втором чтении

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Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении НДС на два процента с начала 2019 года. Согласно рекомендациям, налог на добавленную стоимость составит 20 процентов, передает Интерфакс.

Повышение НДС на два процента увеличит доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня и принят в первом чтении 3 июля.

Документ также предлагает установить тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процента в пределах установленной предельной величины базы для исчисления взносов и 10 процентов – свыше установленной предельной величины.

Сейчас в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф напрямую зависит от зарплаты сотрудника. Если она ниже 85 тысяч рублей в месяц, то размер исчислений составляет 22 процента, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10 процентов. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26 и 10 процентов соответственно.