Афанасьев покинет пост председателя правления Мосбиржи

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Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как уточнили представители биржи, 15 апреля наблюдательный совет принял решение об изменениях в руководстве. "В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи, Александр Афанасьев завершает свою работу в компании", – сказано в сообщении.

На должность председателя правления рекомендовали Юрия Денисова. Представители Московской биржи подчеркнули, что наблюдательный совет в течение корпоративного года оценивал возможных преемников Афанасьева. Им помогали профессиональные консультанты.