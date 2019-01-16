Официальный курс евро опустился на 81 копейку

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ЦБ установил курс евро на 17 января на уровне 76,135 рубля (-81,48 копейки). Доллар также подешевел и составляет 66,7617 рубля (-32,03 копейки).

В начале января Всемирный банк предсказал замедление роста экономики РФ в 2019 году до 1,5%. По прогнозу, на развивающихся странах, в том числе на России, скажется падение внешнего спроса и повышение стоимости заимствований.

Финансовый аналитик Тимур Нигматуллин считает, что 2019 год будет годом относительно стабильного рубля. Среднегодовой курс составит 65-66 рублей.