Официальный курс евро вырос на 60 копеек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальные курсы валют на среду, 16 декабря, выросли по отношению к рублю, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро вырос на 59,99 копейки, составив 89,18 рубля. Доллар подорожал на 51,81 копейки – до 73,44 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 55,5 копейки, составив 80,528 рубля.

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ранее сообщил, что российская валюта имеет потенциал к росту до 65–66 рублей за доллар, поскольку в настоящий момент она недооценена. По его мнению, это может повлиять на укрепление рубля в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что колебания на финансовых рынках и кризис, связанный с пандемией, поменяли отношение россиян к сбережениям. Эксперты отмечают, что многие больше не держат деньги на депозитах, предпочитая покупку валюты.