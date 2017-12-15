ЦБ возложил функции временной администрации Бинбанка на УК ФКБС

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Банк России назначил временную администрацию в Бинбанке. Управлять кредитной организацией будет ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Полномочия временной администрации УК ФКБС позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка", – отмечается в сообщении.

Временная администрация начнет действовать в Бинбанке с 15 декабря.