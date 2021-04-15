Экономист объяснил, может ли рубль исчезнуть из оборота

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РФ не должна отказываться от национальной валюты. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора экономических наук, заведующего института социальной политики ВШЭ Сергея Смирнова.

Специалист отметил, что рубль никогда не исчезнет из оборота, несмотря на любые экономические и политические изменения.

"Рубль будет в России всегда. Могут меняться оценки экономических и политических событий, но рубль был и при царском режиме, и при власти большевиков, и в современной России останется", – отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что не верит в слияние национальных валют РФ и Белоруссии. Нашей стране невыгодны такого рода преобразования, отметил Смирнов.

По его мнению, экономика Белоруссии пребывает в не очень хорошем состоянии: там масса обанкроченных заводов, а также почти полное отсутствие собственных энергетических ресурсов.

Эксперт считает возможным появление единой мировой валюты в будущем, но для этого необходима "глобальная разрядка".

Ранее сообщалось, что курс доллара США и евро растет на новостях о планах США ввести санкции против суверенного госдолга России. В ходе торгов на Мосбирже доллар в 08:35 по московскому времени достиг отметки 77 рублей, евро – 92,1 рубля.