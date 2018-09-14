14 сентября 2018, 16:33Экономика
Набиуллина рассказала о перспективе снижения ставок по ипотеке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России ставки по ипотечным кредитам в среднесрочной перспективе могут снизиться до 7-8%. Снижение процентных ставок будет происходить по мере возвращения к целевому уровню инфляции в 4%. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"Мы оцениваем, что ставки по ипотечным кредитам в среднесрочной перспективе могут быть на уровне 7-8%", – цитирует Набиуллину ТАСС.
Центробанк прогнозирует, что инфляция к концу текущего года составит 3,8-4,2%.
Ранее сообщалось, что ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. За последние четыре года это произошло впервые – с 2014 года показатель только снижался. В документе также отмечается, что мегарегулятор прогнозирует по итогам 2019 года годовую инфляцию в интервале 5–5,5%. К 2020 году она должна вернуться к уровню в 4%, считают в Банке России.
Ранее Набиуллина назвала факторы в пользу повышения ключевой ставки. Она отметила, что наблюдается повышенная волатильность на финансовых рынках во всем мире и это будут учитывать при принятии решения.
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