Песков призвал подождать позиции кабмина по вопросу сверхдоходов металлургов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что нужно подождать проработки позиции кабинета министров по предложению помощника российского лидера Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов металлургов, передает ТАСС.

По словам Пескова, Владимир Путин согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабмина.

"После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая будет сформулирована позиция, тогда можно говорить о формировании какой-то позиции", – сказал он.

Песков отметил, что пока есть только согласие российского лидера о том, чтобы "подумать на этот счет".

Ранее Белоусов пояснил, почему предложил изъять дополнительные доходы у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний. По его словам, предприятия получают сверхдоход благодаря факторам, которые не зависят от их деятельности, таким как рост мировых цен на продукцию и ослабление рубля.